SRFC : OM, Mbaye Niang, la confidence inquiétante d'Holveck

Nicolas Holveck était présent en conférence de presse ce lundi. Le président du SRFC n’a pas manqué d’évoquer le dossier Mbaye Niang, annoncé en direction de l’OM. Les révélations du dirigeant bretons ne sont pas bonnes à entendre.

Pas de coup de fil de l’OM pour Mbaye Niang

Mbaye Niang anime l’actualité du SRFC en ce début de mercato estival franco-français. Lors d’une récente sortie sur le plateau du Canal Football Club, le buteur breton (15 buts en 35 matches toutes compétitions confondues cette saison) avait clairement exprimé son désir de rejoindre l’OM la saison prochaine. Un transfert pour lequel l’international sénégalais assurait même être prêt à diminuer son salaire. En retour, André Villas-Boas serait attiré par le profil de l’ancien Milanais et rêve de l’associer à Dario Benedetto dans un système de jeu à 2 pointes offensives. De quoi faire plaisir aux supporters marseillais qui espèrent un effectif renforcé pour le grand retour de leur club de coeur en Ligue des Champions la saison prochaine, après 7 ans d’absence. Mais hélas, il faut craindre que les fans olympiens ne reviennent de leurs désillusions. Le dossier Mbaye Niang à l’OM prend de plus en plus l’air d’un mirage. En effet, l’ex-Caennais « était à la reprise ce matin », selon les révélations de Nicolas Holveck. Pire, le Stade Rennais FC « n’a même pas eu un coup de téléphone de Marseille », a ajouté le dirigeant rennais.

Al-Duhail, nouvelle priorité du Sénégalais ?

Aux dernières nouvelles, le SRFC réclame au moins 25 millions d’euros pour laisser filer Mbaye Niang. L’ancien du Torino « a fait part de sa volonté d’évoluer sous d’autres cieux… », mais l’Olympique de Marseille pourrait avoir du mal à payer ce prix. Al-Duhail (Qatar) est également attiré par le profil du joueur de 25 ans et se montre plus actif que le club olympien pour avoir déjà formulé une première offre…