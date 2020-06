RC Lens : Application dédiée aux supporters, mode d’emploi

Le RC Lens a officialisé le renouvellement de son partenariat avec Waigéo, vendredi. Ce lundi, le responsable de la société spécialisée dans le développement d’applications web et mobiles sur mesure sort les avantages du service qui sera dédié aux supporters.

RC Lens : Waigéo va proposer des contenus premium aux supporters

À l’occasion du lancement de son application mobile dédiée aux supporters du RC Lens, le PDG de Waigéo a donné des détails sur le service qu’il propose au Racing Club et à ses milliers de supporters. En effet, l’entreprise d’Arnaud Montewis a développé une application mobile officielle pour son partenaire promu en Ligue 1 et ses fans. « Le but n’était pas de faire une application mobile du club, mais de faire celle qui fédère l’ensemble des supporters », a-t-il expliqué, dans des propos rapportés par lensois.com. Grâce à des contenus premium, Waigéo va « accompagner le supporter au RC Lens, du matin du match jusqu’au coup de sifflet final et bien après » selon les détails du responsable de la société basée à Bruay-la-Buissière, dans le Pas-de-Calais. Selon Arnaud Montewis, le public du Racing Club pourra « avoir son propre profil supporter, participer à des jeux autour du match, gagner des points en échange de cadeaux, de contenus vidéos et photos exclusifs à l’application ».

Un cadeau aux fans du RC Lens pour la montée en Ligue 1

Le boss de Waigéo assure que « les supporters vont se retrouver dans l’appli qui doit proposer un contenu différent… ». En conclusion, Arnaud Montewis indique que ce support mobile « est un beau projet qui accompagne le RC Lens pour sa montée en Ligue 1 ». Rappelons que les Sang et Or ont validé leur billet retour dans l'élite en terminant la Ligue 2 à la 2e place, derrière le FC Lorient, à l'issue de la saison arrêtée à la 28e journée, en raison de la pandémie de Covid-19. A noter que le Racing Club a signé avec Waigéo pour les deux prochaines saisons, jusqu'en 2022.