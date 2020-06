Mercato PSG : Tanguy Kouassi, le joli coup tenté par Rennes !

Président du Stade Rennais, Nicolas Holveck a révélé avoir tenté de recruter Tanguy Kouassi du PSG. Mais le jeune milieu de terrain a finalement fait le choix de s’engager en faveur du Bayern Munich.

PSG : Stade Rennais a tenté de chiper Tanguy Kouassi

Il est sans doute l’une des révélations du côté du Paris Saint-Germain. Lancé dans le grand bain du monde professionnel par Thomas Tuchel, Tanguy Kouassi a marqué les esprits. Ses performances et sa situation contractuelle ont logiquement attiré l’attention de plusieurs clubs européens. En fin de contrat stagiaire le 30 juin prochain, le milieu défensif figurait dans le collimateur de Leipzig ou encore du Milan AC. Tandis que le Paris Saint-Germain s’activait pour convaincre le joueur de 17 ans de prolonger son aventure à Paris, le Stade Rennais a tenté de s’intercaler dans les discussions. Présent en conférence, Nicolas Holveck a en effet confirmé que le club breton souhaitait attirer le défenseur polyvalent dans ses rangs. « On était dans la conversation finale. C'était pour nous une opportunité très intéressante, Kouassi plaisait sportivement à Julien Stéphan et Florian Maurice », a-t-il avoué.

Tanguy Kouassi va rejoindre le Bayern Munich

Les dirigeants du Stade Rennais ont alors intensifié les négociations pour un éventuel transfert du jeune parisien, sans succès. Tanguy Kouassi a refusé de signer son premier contrat pro en Ligue 1 pour s’engager avec le Bayern Munich. « On a mis en oeuvre tout ce qu'on pouvait mettre en oeuvre (…), mais il a préféré partir au Bayern Munich », a assuré Nicolas Holveck. Tanguy Kouassi devrait donc rejoindre le club munichois dans les prochains jours.