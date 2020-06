FC Nantes Mercato : Dupé à la place de Reynet à Toulouse ?

Prêté par le FC Nantes à Clermont Foot l’été dernier, Maxime Dupé pourrait signer au Toulouse FC relégué en Ligue 2. Il est fortement pressenti à la place de Baptiste Reynet proche de rejoindre le Nîmes Olympique.

FC Nantes : Maxime Dupé pressenti au Toulouse FC en Ligue 2

Dupé en quête d'un nouveau projet après 7 saisons au FC Nantes, sans être N°1





Le FC Nantes avait laissé filer librement Ciprian Tatarusanu à l'OL, mais avait recruté Alban Lafont pour le remplacer au poste de gardien de but N°1. Pour se donner les moyens de jouer, Maxime Dupé avait demandé et obtenu son prêt à Clermont Foot pour la saison 2019-2020. En Auvergne, le portier formé sur les bords de l’Erdre a retrouvé du temps de jeu. Il a pris part à 27 matchs sur 28, en Ligue 2. De retour au FC Nantes à l’issue de son prêt, Maxime Dupé ne souhaite pas retourner sur le banc après son expérience réussie à Clermont. Et le Toulouse FC lui tend les bras. D’après les informations de 20 Minutes, le gardien de but de 27 ans va s’engager avec les Violets relégués en Ligue 2. Contrairement aux bruits de couloir qui évoquent un possible prêt de Maxime Dupé, la source précise que ce sera un transfert sec d’une durée de trois saisons. La transaction devrait se conclure entre 500 000 euros et un million d’euros, si possible cette semaine.Le portier natif de Malestroit (Morbihan) a intégré le centre de formation du FC Nantes en 2008, à l’âge de 15 ans. Il a été lancé en Ligue 1 lors de l’exercice 2013-2014. Mais en 7 saisons (2013-2020), il n’a joué que 64 matchs toutes compétitions confondues, dont 45 en Ligue 1. Lié aux Canaris jusqu’en juin 2021, Maxime Dupé souhaite désormais s’attacher à un club pour de bon, et son ambition est d'être le N°1, comme à Clermont Foot.