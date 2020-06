OGC Nice Mercato : Julien Fournier annonce des départs

Pour des raisons stratégiques et économiques, l’ OGC Nice va se séparer de plusieurs joueurs cet été. Le directeur de football du club niçois, Julien Fournier, en a donné la confirmation lors d'un entretien accordé à Europe 1.

Julien Fournier l'assure, l'OGC Nice va réduire son effectif cet été

Cet été, l’OGC Nice compte remodeler son effectif et faire peau neuve. Les dirigeants niçois ont déjà bouclé la signature de Robson Bambu et Flavius Daniliuc. Deux nouvelles recrues sont également attendues à Nice dans les prochaines heures. Il s’agit de Morgan Schneiderlin et Hassane Kamara. « Selon toute vraisemblance, cela devrait être deux nouveaux joueurs de l'OGC Nice », a assuré Julien Fournier lors d’un entretien accordé à Europe 1. Toutefois, le club azuréen a également décidé de faire de la place, en faisant un grand nettoyage au sein de son groupe. Le club azuréen compte en effet dégraisser son effectif pléthorique. Le club azuréen envisage surtout de vendre quelques joueurs afin de rééquilibrer ses comptes. Julien Fournier a assuré qu’il s’agira « d’effectuer quelques ventes parce que ça ne sert à rien d’avoir un effectif trop pléthorique ». « Quand on prend un joueur, on veut être sûr de lui faire la place. Il faudra aussi qu’il y ait des départs pour qu’il y ait de nouvelles arrivées ensuite », a-t-il ajouté.

Nice : quel joueur sera sacrifié ?

Reste désormais à savoir quel joueur de l’OGC Nice sera poussé vers la sortie. Courtisé par de nombreux clubs, dont le Stade Rennais, le FC Séville ou encore l’Olympique Lyonnais, Wylan Cyprien est régulièrement annoncé sur le départ. Le milieu de terrain va entrer dans sa dernière année de contrat avec le Gym la saison prochaine. À douze mois du terme de son contrat, il s’agit peut-être de la dernière chance pour les dirigeants niçois de vendre le joueur de 25 ans pour quelques millions d’euros. Malang Sarr, Arnaud Lusamba et Yanis Clementia arrivent en fin de contrat cet été et ne devraient pas rempiler avec les Aiglons.