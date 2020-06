OM Mercato : Thauvin au centre d’un gros duel italo-italien

Annoncé sur le départ de l’OM, Florian Thauvin pourrait prochainement faire le bonheur d’un cador de Serie A. Le Milan AC et l’AS Rome seraient prêts à se livrer une concurrence pour la signature du joueur de l’Olympique de Marseille.

Concurrence Milan AC-AS Rome pour Florian Thauvin

Le nom de Florian Thauvin ne sonne plus comme le joueur le plus bankable de l’OM. En février 2018, Jacques-Henri Eyraud assurait qu’il ne vendrait pas l’ailier droit même à 80 millions d’euros, prix estimé par le CIES. Un peu plus de 2 ans plus tard, le champion du monde est estimé à 20 millions d’euros par le président marseillais. La faute à la quasi-saison blanche de l’ancien Bastiais à cause d’une blessure contractée à la cheville droite lors de la préparation estivale passée. Si cette chute vertigineuse du prix de Florian Thauvin n’arrange évidemment pas les affaires de l’Olympique de Marseille, le son de cloche est différent en Serie A où le Milan AC et l’AS Rome seraient disposés à le signer. Selon Calcio Mercato, le probable futur entraîneur des Milanais, Ralf Rangnick, est un grand admirateur de l’ex-Magpie et élèvera son dossier au rang de ses priorités une fois sur le banc des Rossoneri. Les plans milanais pourraient toutefois être contrariés par l’AS Rome, prétendant de longue date du Marseillais pour faire oublier définitivement le départ de Mohamed Salah à Liverpool. Mais les rumeurs d’une vente imminente du club de la Louve semblent donner un certain avantage au Milan AC dans la concurrence pour la signature de Florian Thauvin.

Quelle réponse de l’ancien Lillois ?

Les deux cadors de Serie A sont prêts à lancer leurs offensives respectives en profitant de l’obligation qu’a l’OM de vendre pour 60 millions d'euros cet été. Les Milanais et les Romains semblent occulter la volonté de Florian Thauvin qui a déjà fait savoir qu’il n’était pas disposé à quitter l’OM la saison prochaine, en raison de la qualification à la Ligue des Champions. Le joueur de 27 ans n’est pas disposé non plus à relever un nouveau challenge à l’approche de la Coupe du Monde, car un échec compromettrait une convocation en sélection. Reste que Jacques-Henri Eyraud et son staff, soucieux de renflouer les caisses du club olympien, pourraient ne pas l’entendre de cette oreille…