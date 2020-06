Mercato ASSE : Middlesbrough, ça bouge pour Harold Moukoudi

Harold Moukoudi a été prêté par l'ASSE à Middlesbrough FC en janvier 2020 pour six mois et sans option d’achat. Toutefois, il pourrait bien rester en Angleterre.

ASSE : Middlesbrough va recruter Moukoudi, si le club se maintient

Les nouvelles d’outre-Manche sont bonnes pour Harold Moukoudi. Ce dernier ne souhaitait plus revenir à l’ASSE où il ne compte pas parmi les premiers choix de Claude Puel en défense centrale. Middlesbrough FC aurait manifesté son intention de conserver le colosse joueur de 22 ans. Le média britannique The Northern Echo croit savoir que Boro veut recruter définitivement Harold Moukoudi à l’issue de son prêt, mais à condition que le club se maintienne en Championship. Le club basé à Riverside Stadium est 21e sur 24 au classement, à 8 journées de la fin du championnat de deuxième division anglaise. L’arrière et ses coéquipiers doivent donc batailler sans relâcher jusqu’au bout afin d’assurer leur maintien.

Harold Moukoudi transféré à plus de 3 M€ à Middlesbrough FC ?

Harold Moukoudi a été titulaire à 7 reprises (1 passe décisive) entre février et mars 2020, avant l’arrêt de la compétition à cause de la pandémie de coronavirus. Lors de la reprise le week-end dernier, Middlesbrough FC a été battu par Swansea City (0-3), sans l’international camerounais, absent de l’effectif du coach Jonathan Woodgate. Arrivé à l'ASSE libre de tout engagement, en provenance du Havre AC, le natif de Bondy est sous contrat dans le Forez jusqu'en juin 2023. Son coût est évalué à 3,2 M€, néanmoins l'AS Saint-Étienne pourrait demander plus en cas de transfert, vu le gros portefeuille des clubs britanniques.