Mercato PSG : C’est fait, Thomas Meunier signe à Dortmund !

En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain, Thomas Meunier va rebondir en Bundesliga cet été. Selon la presse allemande, le latéral droit belge s’est engagé avec le Borussia Dortmund.

Thomas Meunier, nouvelle recrue du Borussia Dortmund ?

Un nouveau départ acté du Paris Saint-Germain ! Laissé libre par la direction du PSG, Thomas Meunier a déjà trouvé son nouveau club. L’international belge va rejoindre le Borussia Dortmund dès le 1er juillet prochain. Sport Bild révèle en effet que Thomas Meunier a déjà quitté la France. Absent lors de la reprise de l’entrainement au camp des Loges, le Diable Rouge était présent en Allemagne vendredi dernier afin de finaliser son transfert au BVB 09. Le média allemand indique que le joueur de 28 ans a paraphé un contrat de 4 ans, soit jusqu’en juin 2024 avec le Borussia Dortmund. L’officialisation de son transfert devrait tomber dans les prochaines heures.

Le Belge pour remplacer Achraf Hakimi

Thomas Meunier, qui a refusé de disputer la suite de la Ligue des Champions sous les couleurs parisiennes, va donc rejoindre les Jaunes et Noirs le plus rapidement possible. Le latéral droit devrait succéder au Marocain Achraf Hakimi, prêté durant deux saisons par le Real Madrid. Du côté du Paris Saint-Germain, on s'active également en coulisse pour dénicher son successeur. Les noms de Léo Dubois (Olympique Lyonnais) ou encore Hamari Traoré (Stade Rennais) sont régulièrement associés au PSG.