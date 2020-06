OL féminin : Finalement, Bouhaddi et Marozsan prolongent

L'OL a annoncé les prolongations de deux joueuses cadres, la gardienne Sarah Bouhaddi et la milieu offensive Dzsenifer Marozsan. Un vrai revirement de situation.

Bouhaddi et Marozsan prolongent à l'OL et abandonnent les USA

Alors que les deux joueuses phares de l'Olympique Lyonnais devaient rejoindre les Etats-Unis cet été pour y poursuivre leur carrière, après avoir tout gagné avec Lyon, la pandémie de coronavirus a provoqué un retournement de situation général. La saison de NWSL (National Women's Soccer League) a été modifiée, et les transferts ne sont plus monnaie courante, assure L'Equipe. Sarah Bouhaddi et Dzsenifer Marozsan ne rejoindront donc pas Utah, pas cet été en tout cas.

Sarah Bouhaddi compte plus de 250 matchs dans les cages de l'OL depuis son arrivée en 2009. Elle a gagné 11 championnats, 6 Ligue des Champions, 7 coupes de France et 1 trophée des Championnes. Elle avait pourtant officialisé son départ sur ses réseaux sociaux. Quant à Dzsenifer Marozsan, elle a porté la tunique de l'OL à plus de 100 reprises pour plus de 40 buts marqués. Elle n'a raté qu'un trophée pour l'instant : une finale de coupe de France perdue en 2018. Les féminines de l'Olympique Lyonnais doivent disputer leur demi-finale de coupe de France à Guingamp et leur quart de finale de Ligue des Champions contre le Bayern Munich. Elles ont déjà été sacrées championnes de France, le 14e titre consécutif.