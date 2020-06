Stade de Reims Mercato : Une nouvelle recrue officialisée

Le Stade de Reims veut renforcer son vestiaire, mais également son staff technique. Pour aider David Guion dans son travail, les Stadistes ont signé Cyril Duhal, ancien analyste des Girondins de Bordeaux.

Le Stade de Reims se renforce avec Cyril Duhal

Après un bon parcours couronné par une 6e place en Ligue 1 cette saison, le Stade de Reims veut confirmer la saison prochaine. En plus, le club champenois pourrait participer à la prochaine Ligue Europa. Autant de raisons pour lesquelles les Stadistes souhaitent se renforcer cet été. Si la priorité est d’attirer des joueurs pour combler les possibles départs de Hassane Kamara, Boulaye Dia et Axel Disasi, les Champenois pensent aussi à renforcer leur staff technique. A cet effet, Cyril Duhal a été recruté pour être responsable du département de « l’analyse du jeu », selon un communiqué du Stade de Reims. Il s’agit d’une activité liée au visionnage vidéo des matches, de plus en plus important dans le mode d’encadrement des clubs.

Mathieu Lacour s’enflamme pour l’ancien Bordelais

Mathieu Lacour s’est montré très safisfait de la signature de Cyril Duhal, dont il fait un portrait très flatteur. Selon le directeur général du Stade de Reims, la « grande expérience » et le « profil d’homme de club » de l’ex-Girondin « ont tout de suite » convaincu les dirigeants champenois de le nommer à ce poste. Mathieu Lacour a ajouté que « Cyril Duhal est une référence dans le domaine de l’analyse » pour « les titres gagnés et les compétitions européennes de haut niveau auxquelles il a pris part aux Girondins de Bordeaux pendant vingt ans ». Enfin, après avoir estimé que l’ancien responsable des Girondins de Bordeaux « est l’homme idoine pour piloter le département d’analyse du jeu » des Champenois, Mathieu Lacour a conclu que les dirigeants du Stade de Reims étaient « enchantés de cette signature de poids, et de l’enthousiasme affiché par Cyril à rejoindre » le projet rémois.