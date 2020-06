Stade Rennais SRFC : Nicolas Holveck confirme pour Serhou Guirassy

Le Stade Rennais SRFC s’est positionné pour recruter Serhou Guirassy, l’attaquant d’ Amiens SC (auteur de 12 buts en 37 matchs toutes compétitions confondues la saison dernière). Nicolas Holveck, le président du club breton a confirmé cette piste en conférence de presse.

Serhou Guirassy veut venir au Stade Rennais

Les nouveaux dirigeants du Stade Rennais ont animé leur première conférence de presse lundi matin. C’était l’occasion de montrer leur projet pour le club mais aussi de parler des pistes de joueurs ciblés pour faire vivre ce projet. Serhou Guirassy fait l’actualité du SRFC ces derniers temps. Les questions sur son avenir ne pouvaient échapper aux nouveaux dirigeants du Stade Rennais. C’est le président Nicolas Holveck en personne qui a évoqué le cas de ce joueur, un des éléments de niveau Ligue Europa ciblés par Rennes.

SRFC et Serhou Guirassy d'accord

Il a répondu : “Oui, il (Serhou Guirassy, ndlr) fait partie des quatre” joueurs de niveaux supérieur à la Ligue Europa pistés par le Stade Rennais. Et le président du club breton d’assurer : “Serhou Guirassy souhaite venir à Rennes. Sa priorité, c’est Rennes.” Les deux camps (joueur et SRFC) sont d’accord depuis quelques jours déjà. Il ne reste plus qu’un accord à trouver entre Rennes et Amiens SC pour rendre possible le transfert du natif de Arles (France), âgé de 24 ans.