LOSC Mercato : Grosse entrée d’argent grâce à Gabriel ?

Gabriel pourrait évoluer loin du LOSC la saison prochaine. Un des prétendants du joueur de Lille OSC aurait devancé tous les autres et serait sur le point de conclure l’affaire en échange d’un gros chèque.

Le SSC Naples proche de conclure le dossier Gabriel ?

Le SSC Naples fait de l’anticipation dans le but de compenser un possible départ de Kalidou Koulibaly. A cet effet, les recruteurs napolitains sont attirés par le profil de Gabriel, auteur d’une bonne saison avec le LOSC (4e de Ligue 1). Un dossier pourtant difficile à aborder au regard de la pléthore de clubs, dont Everton et le PSG, attirés par le profil du défenseur central de Lille OSC. Mais le SSC Naples aurait poussé et serait parvenu à convaincre le LOSC de lui céder le Brésilien de 22 ans, à en croire le journaliste Gianluca Di Marzio de Sky Italia. Sur son compte Twitter, le célèbre confrère italien assure même que les deux formations sont sur le point de conclure l’affaire contre un joli chèque de 25 millions d’euros.

Quelle réponse du natif de Sao Paulo ?

Courtisé par plusieurs écuries en raison de sa bonne saison, Gabriel a fait son choix. Dans une récente interview accordée à Area Napoli, son agent Fernando Garcia avait révélé que « Gabriel aime le Napoli en tant qu’équipe et Gennaro Gattuso en tant qu’entraîneur ». Les informations de Gianluca Di Marzio semblent donc confirmer cet intérêt réciproque entre la formation de Serie A et le Brésilien, lié aux Dogues jusqu’en juin 2023.