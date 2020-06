OM Mercato : Eyraud, évoque l'avenir de Thauvin et Payet

Jacques-Henri Eyraud était l’invité de La Matinale d’Europe 1 ce mardi martin. L’occasion pour le président de l’OM de faire un bref bilan de sa gestion du club depuis son arrivée et aussi de se prononcer sur l’avenir de 3 joueurs majeurs de l’effectif marseillais.

OM : Jacques-Henri Eyraud évoque un bilan mitigé

Arrivés à l’OM en octobre 2016, Jacques-Henri Eyraud et son staff ambitionnent de redonner son rayonnement d’antan au club. Une ambition qui passait d’abord par de gros investissements afin de refonder l’Olympique de Marseille. « Pendant quatre ans, il y a eu des investissements massifs pour remanier le club », a rappelé le dirigeant olympien. Régulièrement critiqué pour ces investissements qui ne répondraient pas aux attentes des supporters de l’OM, Jacques-Henri Eyraud reconnaît effectivement qu’il n’a « pas tout bien fait » et qu’il y « a eu des échecs… ». Mais le président olympien écarte l’idée d’avoir échoué sur tout. Il soutient avoir arraché « des succès » importants. Des succès visibles à travers les performances du club phocéen, qui « est revenu au plus haut niveau du football français ». Il met à son actif la finale de la « Ligue Europa » et le retour de l’ Olympique de Marseille en « Ligue des Champions ».

Marseille : Pas de départ de Thauvin, Payet et Mandanda

Mais avec quel effectif l’OM va-t-il se présenter en Ligue des Champions la saison prochaine ? Pour sortir de ses difficultés économiques aggravées par la crise sanitaire, l’Olympique de Marseille devrait vendre pour 60 millions d’euros cet été. À cet effet, une liste de joueurs bancables, dont Florian Thauvin et Dimitri Payet, aurait été arrêtée par les responsables provençaux. Faux, répond Jacques-Henri Eyraud qui assure que les 2 joueurs cités plus le gardien Steve Mandanda ne quitteront pas l’écurie marseillaise la saison prochaine. « Il n’y aura pas de grandes soldes à l’OM », a promis Jacques-Henri Eyraud avant de confirmer au sujet de ces 3 joueurs : « Bien sûr qu’ils seront là avec un maillot marseillais. »