Montpellier HSC Mercato : Nicollin boucle 2 dossiers (Off.)

Laurent Nicollin et son staff viennent de réaliser deux jolis coups pour renforcer l’équipe féminine du Montpellier HSC. Les dirigeants montpelliérains ont prolongé Anouk Dekker et trouvé un accord avec Chelsea pour l’arrivée d’Adelina Engman.

Le Montpellier HSC prolonge Anouk Dekker

Malgré ses 33 ans, Anouk Dekker, arrivée dans l’Hérault en janvier 2016, se sent encore la force de jouer au football. L’internationale néerlandaise, vice-championne du monde avec les Pays-Bas, a prolongé avec le club héraultais. Sur le site officiel du Montpellier HSC, le président Laurent Nicollin a déclaré que la championne d’Europe, capable d’évoluer en défense ou au milieu, « va peut-être devenir la Hilton féminine », en référence au défenseur central brésilien Vitorino Hilton qui a prolongé 1 an supplémentaire malgré ses 42 ans. Le dirigeant montpelliérain s’est également dit « heureux et ravi qu'Anouk fasse encore un petit bout de chemin » avec la section féminine de l'écurie héraultaise.

Arrivée imminente d’Adelina Engman

Les recruteurs du Montpellier HSC ont également annoncé avoir trouvé un accord avec Chelsea (Premier League) pour la signature d’Adelina Engman. L’attaquante de 25 ans sera ainsi la première Finlandaise à évoluer dans le club montpelliérain et porter le dossard N°17. Un joli coup qui devrait permettre à la section féminine de la formation héraultaise de présenter un effectif plus séduisant la saison prochaine.