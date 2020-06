ASSE Mercato : le Stade Rennais confirme pour Denis Bouanga

Le Stade Rennais SRFC suit bien le buteur de l’ ASSE. Le club breton a confirmé son intérêt pour Denis Bouanga, lors de la conférence de presse de présentation de Florian Maurice.

ASSE : Le Stade Rennais veut Denis Bouanga

SRFC : Rennes à de la concurrence pour Denis Bouanga





Le dossier Denis Bouanga au Stade Rennais FC n’est plus une simple rumeur. Les dirigeants du SRFC ont validé la piste menant à l’ailier de l’ ASSE. Florian Maurice, le nouveau directeur sportif a clairement fait savoir que « Denis Bouanga fait partie des joueurs identifiés à des postes précis », lors de la conférence de presse relative à la présentation officielle de l'ancien patron du recrutement de l'OL. Il n’y a donc plus aucun doute, le Stade Rennais FC veut arracher l'international gabonais à l’ASSE cet été. Pour y parvenir, les Rouge et Noir doivent convaincre les Verts. Ces derniers ont déjà indiqué qu'ils n'ouvriront les négociations pour leur buteur qu’à partir de 15 M€.Denis Bouanga a été auteur de 10 buts et 3 passes décisives en 26 apparitions en championnat la saison dernière. Recruté à 4,5 M€ au Nîmes Olympique l’été 2019, il a également séduit le LOSC qui souhaite le recruter pour renforcer son équipe qui va disputer la Ligue Europa la saison prochaine. En Espagne, le Betis Séville a fait du N°20 de l’, sa priorité. Rennes a donc de la concurrence en face, surtout celle du club andalou. Denis Bouanga, âgé de 25 ans, est sous contrat avec l’ASSE jusqu’en juin 2023. Son prix de vente est estimé à 8 M€ minimum, selon une estimation du site spécialisé Transfermarkt.