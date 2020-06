Stade de Reims Mercato : Le club signe sa 1ère recrue (Off.)

Le Stade de Reims vient de renforcer son effectif féminin avec la signature de Kessya Bussy, championne d’Europe l’année dernière avec l’équipe de France U19.

Le Stade de Reims recrute Kessya Bussy

Le Stade de Reims s’active sur plusieurs fronts en ce début de mercato estival franco-français. Si la priorité est de renforcer les rangs de l’entraîneur David Guion, les recruteurs stadistes n’oublient pas la section féminine du club. Et là, un joli coup vient d’être réalisé. En effet, les recruteurs rémois ont signé leur première recrue, en la personne de Kessya Bussy, en provenance de l'US Orléans où elle jouait depuis 2016. « Kessya Bussy, première recrue stadiste ! À tout juste 19 ans, l'attaquante et internationale U20 (33 matchs en sélections) rejoint le SDR en provenance de l'US Orléans », a annoncé le site officiel du Stade de Reims.

L’ex-Orléanaise lâche ses premiers mots

Heureuse, Kessya Bussy a déclaré que cette signature était la réalisation de son « objectif de jouer en D1 ». Mais pourquoi le Stade de Reims ? « Reims me suivait déjà depuis la saison dernière et je suis vraiment contente d'avoir signé ici car je retrouve un groupe jeune, qui a de l'ambition, qui a su aller chercher le maintien et qui a des valeurs qui me ressemblent », a répondu l’attaquante avant d’insister : « Je regardais des matchs la saison dernière et on voit qu'elles se battent, qu'elles ne lâchent rien et j'aime ça. »