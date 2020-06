OM Mercato : Kevin Strootman en route pour Fenerbahçe !

L’avenir de Kevin Strootman est bouché à l’ OM. Fenerbahçe pourrait le recevoir dans les prochains jours, selon l’information de Fanatik. Son nom ne figure pas sur la liste de joueurs retenus par Jacques-Henri Eyraud lors de son passage de ce matin dans La Matinale d’Europe 1.

OM Mercato : Une vraie porte de sortie pour Kevin Strootman

Kevin Strootman a beau être sympathique et apprécié de beaucoup à l’ Olympique de Marseille, ses 500 000 euros de salaire mensuels représentent un poids beaucoup trop important pour les finances du club. Avec l’aggravation de la situation financière de l’ OM par la crise de Covid-19, son départ cet été sonne comme un passage obligatoire. Le joueur voudrait rester au club phocéen et André Villas-Boas n’est pas contre cette idée. Seulement, la direction de l’ OM va devoir faire des choix en ne retenant que des joueurs qui offrent le meilleur rapport qualité-charge financière. Le néerlandais a donc déjà un pied dehors et c’est l’information confirmée en ce jour par le média Turc.

Fenerbahçe, sauveur de l' Olympique de Marseille ?

Selon Fanatik, les dirigeants marseillais auraient proposé à Fenerbahçe de recruter gratuitement Kevin Strootman. Conscients qu’il n’est courtisé par aucun club pouvant assurer son salaire et payer dans le même temps une indemnité de transfert, les responsables olympiens veulent au moins se débarrasser des 6 millions d’euros de charge salariale qu’il représente tous les ans. L’offre du club marseillais au club turc ne serait pas restée sans réponse puisque des négociations auraient été engagées par l’actuelle formation de Luiz Gustavo avec les agents de Kevin Strootman. Si les deux parties parviennent à un accord, l’OM pourrait être déchargé d’une lourde charge financière.

Avec un départ de Kevin Strootman, André Villas-Boas pourrait avoir la possibilité de recruter un joueur peu coûteux en cas de départ de Kevin Strootman.