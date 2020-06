Juventus : Ronaldo et la Juve remettent la machine en route

Après deux matchs sans marquer et une défaite en finale de Coupe d'Italie, la Juventus s'est remise d'aplomb en l'emportant face à Bologne (2-0).

Un meilleur Cristiano Ronaldo pour aider la Juventus

Décevant lors de ses deux premiers matchs post-reprise puis virulemment critiqué, Cristiano Ronaldo a rectifié le tir. C'est de lui que sont venus les principaux dangers sur les buts de Skorupski. Malgré quelques pertes de balle, les provocations du quintuple Ballon d'Or ont souvent menacé l'équipe de Sinisa Mihajlovic. En transformant un penalty provoqué par Matthijs De Ligt, CR7 est devenu le meilleur buteur portugais de l'histoire de la Serie A, avec 43 buts, devant Rui Costa. Comme la Juventus, Ronaldo s'est montré plus discret en seconde période.

Le second but turinois fut l'oeuvre de Paulo Dybala. Servi à l'entrée de la surface, l'Argentin, dos au but, s'est retourné avant d'expédier une magnifique frappe dans la lucarne de Skorupski. En deuxième mi-temps, les Bianconeri se sont contentés de conserver leur avance. En fin de match, Ronaldo a vu son deuxième but être refusé pour hors-jeu tandis que Danilo, à peine rentré en jeu, s'est fait exclure. Encore un faux pas sa part, après avoir envoyé son tir au but dans les nuages en finale de coupe.

Les notes de la Juventus

Szczesny 6 - Cuadrado 6, De Ligt 7, Bonucci 6, De Sciglio 6 - Bentancur 6, Pjanic 5, Rabiot 4 - Bernardeschi 6, Dybala 7, Ronaldo 6.