MHSC : Futur stade, Nicollin milite pour le lieu et la date

Le MHSC s’active pour se construire un nouveau stade. Laurent Nicollin a choisi Cambacérès et l'a expliqué en conférence de presse ainsi qu'auprès du maire de Montpellier, Philippe Saurel. Le président montpelliérain souhaite également que le futur stade soit achevé au plus tard en 2024.

Nouveau stade du MHSC, Laurent Nicollin préfère Cambacérès

Le Montpellier HSC veut entrer dans la cour des plus grands clubs français et européens. Une ambition qui passe par un stade ultra moderne, la Mosson ne semblant plus répondre à ce critère. Laurent Nicollin et son staff ont donc décidé de se doter d’un nouveau stade. Mais où construire ce futur stade ? Le dirigeant héraultais a choisi Cambacérès et a justifié ce choix. Selon le président pailladin, le Montpellier HSC « a déjà dépensé plus de 500 000 € dans ce projet depuis 2 ans » et ne se voit « pas aller ailleurs qu’à Cambacérès ». Aussi, Laurent Nicollin « estime que c’est l’endroit le plus adapté pour que les gens puissent notamment venir en vélo, car ça sera une extension de la ville, et puissent passer un bon moment au stade » qui sera « un stade éco-responsable » et le « premier stade écologique en France »

Le futur stade opérationnel en 2024 ?

Convaincu que Cambacérès est l’endroit parfait pour le futur stade, Laurent Nicollin s’est ensuite prononcé sur la date d’ouverture. Le président héraultais prévient que « décaler encore de plusieurs années, cela serait un vrai échec ». Il assure que tout a été planifié afin d’ « entamer les travaux fin 2021 pour une ouverture en 2024, en octobre/novembre, soit en plein pour les 50 ans du club ». Pour Laurent Nicollin, ouvrir le futur stade en 2024 « serait un vrai symbole en souvenir et par respect de » son défunt père Louis Nicollin dont le futur stade portera le nom. Et la date prévue pour l’ouverture est une raison de plus pour que le stade soit construit à Cambarécès. « Si on doit partir ailleurs, j’ai peur qu’on prenne 5 ou 6 ans… Et ça, je ne le porterai pas », a prévenu le président pailladin avant d’insister : « On espère que quoiqu’il arrive, le projet restera à Cambacéres, qui va créer entre 4000 et 5000 emplois, et qui va rapporter à la collectivité entre 8 et 10 M€ de taxes chaque année. ». Enfin, Laurent Nicollin « a hâte que dimanche soit passé pour discuter avec le Maire qui sera élu pour enfin valider ce projet » qui doit rester à Cambarécès, et non aller « à Castelnau ou à Pérols ».