RC Lens : Après Martel, Luc Dayan rend hommage à Oughourlian

Artisan du retour du RC Lens en Ligue 1, le président Joseph Oughourlian est encensé par Luc Dayan, ancien président du Racing Club.

RC Lens : Joseph Oughourlian encensé par Luc Dayan

Ancien président du RC Lens, Gervais Martel avait apprécié le travail du nouveau prioritaire du club Joseph Oughourlian. Nommé président officiellement l'été 2018, il a réussi à ramener le Racing Club en Ligue 1 au bout de deux saisons. Luc Dayan est aussi bluffé par le travail en toute discrétion du boss des Sang et Or. L’ancien président du RCL (juillet 2012 à juillet 2013) évoque « quelqu’un d’extrêmement calme, placide, qui a pris connaissance de l’histoire de Lens et qui veut en faire quelque chose de performant sur la durée ». Dans ses propos confiés à RMC, Luc Dayan note que le président lensois « a bien compris l’économie du football et est tombé amoureux du club nordiste ».

Oughourlian, le président idéal pour le RC Lens

Joseph Oughourlian est un homme d'affaires français de 48 ans. Il est le fondateur du fonds Amber Capital. Il a racheté le RC Lens en mai 2016 et en est devenu officiellement le président du Conseil d'administration en juin 2018. Ayant pris le club en main en Ligue 2 et dans une situation difficile, il a su redresser ses finances en réduisant les pertes de 17 M€ à 3 M€. L'entrepreneur financier a en effet injecté des fonds propres dans la gestion du club artésien, afin de le remettre à flot. D'après Luc Dayan, Joseph Oughourlian ne l'a pas fait de façon improvisée, mais en fin investisseur. « Il est dans un univers où la spéculation veut dire quelque chose donc il sait qu’il faut faire bien attention au miroir aux alouettes », a-t-il indiqué.