OL : Nette chute de la valeur de l'effectif après la crise

Selon une étude réalisée par le cabinet KPMG Football Benchmark, l'OL est le club dont la valeur de l'effectif a le plus chuté pendant la crise, parmi les 32 clubs les plus puissants d'Europe.

L'OL perd plus d'un quart de sa valeur

On comprend encore mieux pourquoi Jean-Michel Aulas s'est battu corps et âme pour une reprise de la Ligue 1. D'après une étude réalisée par KPMG Football Benchmark, la valeur de l'effectif de l'Olympique Lyonnais aurait chuté de 111 M€. Estimée à 404 M€ avant la crise, elle ne serait évaluée qu'à 293 M€ aujourd'hui. Ce qui représente une perte de 27,5 %, soit la plus importante parmi les 32 clubs les plus puissants en Europe sur le plan économique. Ce sont les clubs des championnats qui n'ont pas repris qui sont le plus impactés. Deuxième en terme de proportion de pertes, le PSG, qui a perdu 25,4 % de sa valeur. L'Ajax, 21,7 %.

Si le championnat de Ligue 1 avait repris, KPMG aurait alors prédit une moindre perte pour l'OL, qui ne se serait élévé "qu'à" 61 M€, soit une diminution de 17,2 %. Avant la crise, l'Olympique Lyonnais était le 20e club le plus puissant d'Europe, entre Leicester et Everton, toujours selon KPMG Football Benchmark, qui n'a pas encore modifié ce classement.