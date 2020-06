Tottenham : José Mourinho adore avoir l'embarras du choix

Alors que Tottenham reçoit West Ham (ce soir, 21h15) pour le compte de la 31e journée de Premier League, José Mourinho aura a disposition toutes ses armes offensives.

Les 6 attaquants disponibles, une première pour José Mourinho

"C'est la première fois depuis mon arrivée que je peux compter sur mes six joueurs d'attaque", a déclaré l'entraîneur des Spurs, intronisé en novembre dernier. En effet, pour la première fois depuis le début de saison, Harry Kane, Erik Lamela, Dele Alli, Lucas Moura, Steven Bergwijn et Heung-Min Son seront tous disponibles pour la réception de West Ham. Un match que les Lilywhites doivent impérativement gagner pour entretenir leurs espoirs de Ligue des Champions. "J'ai joué des matches avec un seul attaquant, et là, j'en ai six. Je peux faire jouer des joueurs, en avoir sur le banc, procéder à une vraie rotation. [...] C'est la première fois que je les ai tous, c'est le genre de problème que nous adorons en tant que coach", a poursuivi le manager lusitanien.

Ce soir, l'ancien coach de l'Inter et du Real devrait reconduire le trio offensif titulaire face à Manchester United (Son, Kane, Bergwijn) et devrait ajouter Dele Alli en tant que meneur de jeu à son secteur offensif. Tanguy Ndombele pourrait une fois encore démarrer sur le banc, au profit de Harry Winks et Moussa Sissoko, qui pourraient être placés en double-pivot devant la défense.

La compo probable de Tottenham

Lloris (cap.) - Aurier, Sanchez, Dier (ou Alderweireld), Davies - Sissoko, Winks - Bergwijn, Alli, Son - Kane.