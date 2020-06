OL Mercato : Précision de Rafael sur son retour à Botafogo

Rafael sait où il veut finir sa carrière. Ce ne sera pas à l’ OL mais plutôt à Botafogo, son club formateur au Brésil. Toutefois, il a d'abord une mission à remplir à l'Olympique Lyonnais.

Rafael veut aider l'OL la saison prochaine avant de partir

Juninho a annoncé récemment que l’OL va devoir se séparer d’un défenseur latéral droit cet été, car ils sont trois au même poste. « On va discuter avec Kenny Tete et Rafael. On sera ouvert à un départ », avait indiqué le dirigeant. En plus du Néerlandais et du Brésilien, l’Olympique Lyonnais a également Léo Dubois, le titulaire au poste indiqué. Cependant, Rafael n’a pas l’intention de quitter Lyon cet été. Il veut aller au bout de son contrat afin d’apporter son expérience au groupe de Rudi Garcia privé de Ligue des Champions la saison prochaine. « Je suis dans un club et je vois que les choses ne vont pas bien. Je ne veux pas partir », a-t-il déclaré dans le média UOL Esporte. Le joueur de 30 ans veut inverser la tendance et aider l’Olympique Lyonnais à se remettre dans le bon sens en 2020-2021. « Je veux montrer que je le peux bien », a-t-il promis.

Rafael veut finir sa carrière à Botafogo au Brésil

Au terme de son contrat à l’OL et s’il estime qu’il ne peut plus jouer au haut niveau en Europe, Rafael rejoindra son pays natal pour y finir sa carrière. Et il ne cherchera pas un point de chute, car il sait déjà dans quel club il veut raccrocher les crampons. « Je veux prendre ma retraite à Botafogo », a annoncé l’arrière de Manchester United, avant de donner plus de détails sur son projet. En effet, le frère jumeau de Fabio (FC Nantes) précise que dès qu’il « rentrera au Brésil, il ne reviendra plus en Europe ». « C’est pourquoi je dis que je veux réfléchir », a justifié Rafael. Pour mémoire, Rafael Pereira da Silva a fait son apprentissage à Botafogo avant de parachever sa formation à Fluminense FC (Rio de Janiero) entre 2005 et 2008. Il avait été recruté ensuite par Manchester United, avec son frère Fabio, avant d'arriver à Lyon en 2015.