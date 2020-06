Bordeaux Mercato : Yassine Benrahou reste à Nîmes (Off.)

Dans les tuyaux ces derniers jours, l’information est désormais officielle. Prêté par les Girondins de Bordeaux l’hiver dernier, Yassine Benrahou reste au Nîmes Olympique, qui a levé son option d’achat.

Le Nîmes Olympique officialise Yassine Benrahou

Yassine Benrahou n’a pas mis longtemps à s’imposer dans l’effectif du Nîmes Olympique cette saison. En 10 apparitions, le milieu offensif a marqué 2 buts et délivré 3 passes décisives. Pour les dirigeants nîmois, il était hors de question de laisser le joueur de 21 ans rentrer aux Girondins de Bordeaux. Son option d’achat a donc été levée auprès des Girondins et a été officialisée par le club gardois. « Le Nîmes Olympique est fier et heureux de vous annoncer la levée de l'option d'achat de Yassine Benrahou. Le joueur a signé un contrat avec le club jusqu'en juin 2023. Bienvenue, pour de bon, chez toi Yassine », a annoncé le site officiel du Nîmes Olympique.

Yassine Benrahou, quel coup pour les Nîmois ?

Formé à Bordeaux où il est arrivé en 2014, il y signe son premier contrat professionnel en 2018. Incapable de s’imposer chez les Bordelais, le natif de Blanc-Mesnil (93) est prêté en janvier dernier au Nîmes Olympique. Dans le Gard, Yassine Benrahou prouve rapidement qu'il n’a pas les jambes carrées, avec ses 2 buts et 3 passes décisives en 10 matches avant l’arrêt de la saison. Une performance qui pourrait porter à croire que les Crocos ont réalisé un bon coup en levant son option d’achat. En plus, les Nîmois n’auraient déboursé qu’1,5 million d’euros pour le conserver, à en croire Manu Lonjon qui estime que « 1,5M€, dans le foot actuel, c’est cadeau. »