Tottenham : L’honnêteté de Mourinho sur Steven Bergwijn

Désormais titulaire indiscutable sur le côté droit de l'attaque de Tottenham, Steven Bergwijn n'était pourtant pas le premier choix de José Mourinho.

Steven Bergwijn n'était pas dans les plans de Mourinho

L'arrivée de Steven Bergwijn à Londres est une vraie réussite. En 6 matchs de Premier League, l'international néerlandais (9 sélections) a déjà inscrit 3 buts. Et ses victimes sont de marque. Il a fait mordre la poussière à Manchester City dès son premier match en inscrivant le but de l'ouverture du score. L'Amstellodamois de naissance a également permis aux Spurs d'ouvrir le score contre Wolverhampton (défaite 2-3 en fin de compte) et contre Manchester United (match nul 1-1). "Nous sommes plus que satisfaits, non seulement en raison de son âge (22 ans, ndlr), mais aussi de son attitude professionnelle. La façon dont il s'entraîne, la façon dont il vit. C'est le genre qui ne peut que s'améliorer" s'est réjoui José Mourinho sur Transfermarkt.

Pourtant, Steven Bergwijn n'était pas dans les petits papiers de l'entraîneur portugais, qui a eu l'honnêteté de le reconnnaître. "A l'origine, et je suis toujours très honnête à ce sujet, il n'était pas mon premier choix lorsque nous avons décidé de faire un transfert l'hiver dernier. [...] Félicitations à mon club pour la façon dont ils l'ont fait", a concédé le coach des Spurs.