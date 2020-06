PSG : 3 joueurs et un membre du staff touchés par le Covid-19

Dans un communiqué publié sur son site officiel, le PSG a indiqué que quatre membres de son effectif ont contracté le coronavirus.

Le PSG a détecté 4 cas antérieurs de contamination au Covid-19

De retour à l'entrainement comme bon nombre de clubs de Ligue 1, le staff et les joueurs du Paris Saint-Germain ont subi des tests médicaux relatifs au coronavirus. Le résultat de ces tests médicaux est désormais connu. Le PSG a en effet fait savoir qu'il a détecté au sein de son effectif professionnel « 4 cas antérieurs de contaminations » au coronavirus. Il s’agit de 3 joueurs et un membre du staff technique. « Ces personnes avaient présenté les symptômes pendant la période de confinement alors qu’elles n’étaient pas en contact les unes avec les autres », a précisé le club parisien.

Ils ne sont plus contagieux

Le PSG précise par ailleurs que ces 4 personnes, touchées par la pandémie du Covid-19, sont désormais guéries. Elles ne sont plus contagieuses et reprendront le programme d’entrainement dans les jours à venir. « La reprise des activités au centre d'entrainement Ooredoo est quant à elle prévue ce jeudi par petits groupes de joueurs comme prévu par le protocole médical et sanitaire du Paris Saint-Germain », a indiqué le club de la capitale. Notons que le Paris Saint-Germain a repris le chemin de l’entrainement un peu plus tôt afin de préparer les finales des deux coupes nationales ainsi que la reprise de la Ligue des Champions, prévue durant le mois d’août.