ASSE - PSG : L’appel des supporters de l’AS Saint-Étienne

L’ ASSE et le PSG s’affronteront en finale de la coupe de France le 24 juillet devant 5 000 spectateurs, pour le moment. Les supporters de l’AS Saint-Étienne trouvent ce nombre très insuffisant.

ASSE : Les supporters estiment la jauge de 5000 spectateurs insuffisante

Initialement prévue à huis clos, la finale de la Coupe de France entre l’ASSE et le PSG va désormais se jouer devant 5000 spectateurs au plus. À ce jour, c’est le nombre de personnes autorisées par le gouvernement à cause de l'épidémie de COVID-19. Toutefois, il est possible que ce nombre augmente d’ici là, en fonction de l’évolution de la situation sanitaire en France. En attendant, l’Union des Supporters Stéphanois (USS) estime que la jauge de 5 000 personnes est insignifiante, dans un Stade de France, dont la capacité est de 81 000 places. « C’est complètement insuffisant, bien évidemment », a confié le président de l’Union des fans de l’ASSE à Le Progrès.

L'USS espère plus de spectateurs pour la finale

Vu les milliers de supporters des deux clubs finalistes et les nombreux invités de la Fédération Française de Football (FFF), Jean-Guy Riou estime que « ce serait un casse-tête pour l’AS Saint-Étienne et le Paris Saint-Germain, mais aussi pour la Fédération qui a l’habitude d’inviter beaucoup de clubs amateurs ». Malgré tout, le responsable de l’USS « espère que cette jauge va évoluer », dans un mois. Dix-septième de Ligue 1 la saison dernière, l'ASSE a à coeur de sauver sa saison, en remportant la Coupe de France, synonyme de qualification pour la Ligue Europa en 2020-2021.