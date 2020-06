OL : Attaqué, Rudi Garcia répond à son ex-joueur Adil Rami

Dans un live sur Instagram avec Ludovic Obraniak, Rudi Garcia, entraîneur de l’OL, a évoqué la situation d’Adil Rami qui l’avait taclé quelques semaines auparavant.

Adil Rami ouvre les hostilités

Adil Rami et Rudi Garcia se connaissent de longue date. Le premier en défense centrale, le second sur le banc, ils avaient ensemble réalisé le doublé Championnat-Coupe avec le LOSC en 2011 avant de se retrouver à l’OM en 2017-2019. La première saison de leurs retrouvailles (2017-2018), l’Olympique de Marseille avait brillé, avec en prime une place de finaliste de la Ligue Europa (mai 2018). En revanche, la seconde saison (2018-2019) avait été très compliquée (5e de Ligue 1). Rudi Garcia a démissionné (fin mai 2019) et Adil Rami a été licencié pour faute grave après avoir participé à l’émission Fort Boyard sans y avoir été autorisé par le club. Jouant récemment un match sur FIFA 20, alors que son équipe était menée 2-0, Adil Rami s’est agacé : « Y a pas de jeu, pas d’âme, on dirait que c’est Rudi Garcia l’entraîneur », en référence à leur seconde saison très compliquée à l’OM.

Rudi Garcia risposte

Répondant à son ancien joueur plusieurs semaines après avoir été attaqué, l’entraîneur de l’OL a d’abord préféré se souvenir des bons moments passés ensemble au LOSC puis à l’OM. « Adil, je l’adore parce que, comme je l’ai dit, je serai lié avec tous ceux du doublé de 2011 à vie et je ne retiens que les bons moments, et il a été énorme lui aussi au Losc. Et puis il m’a fait une saison énorme à Marseille, l’année où on est allé en finale de Coupe d’Europe (en 2018) », a rappelé le coach des Gones. De quoi envisager une arrivée du champion du monde, actuellement sans club, à l’Olympique Lyonnais la saison prochaine ? Pas du tout. Pour Rudi Garcia, « Adil… C’est devenu un people et plus un joueur de foot ».