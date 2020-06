Angers SCO Mercato : Une pépite piquée au Stade Lavallois

Angers SCO a chipé un jeune joueur très prometteur du Stade Lavallois. Selon les informations de Ouest-France, il s'agit d'un attaquant qui évolue avec les U15 du club amateur.

Angers SCO recrute le prometteur Mathis Houdayer à Laval

Mathis Houdayer ne poursuivra pas sa progression au Stade Lavallois. Le jeune attaquant a tapé dans l’œil des recruteurs angevins, lors de ses apparitions avec les U15 de Laval en Régional 1. Ayant brillé avec cette catégorie, il devait logiquement passer chez les U16 la saison prochaine. Finalement, c’est au Sporting Club de l’Ouest que la pépite va poursuivre sa formation. N’étant pas protégés par des contrats, les jeunes joueurs talentueux des clubs amateurs sont systématiquement aspirés par les clubs professionnels. Ilan Ernoux, un jeune joueur aussi prometteur que Mathis Houdayer, a été arraché au Stade Lavallois par le FC Lorient, l’été dernier.

Paul Bernardoni, seule recrue estivale chez les pros pour l'instant

Chez les professionnels, Angers SCO a acté le transfert de Paul Bernardoni, le 08 juin dernier. Le gardien de but de 23 ans a été recruté chez les Girondins de Bordeaux pour quatre saisons et un montant de 7,5 M€. Il est pour l'instant la seule recrue estivale du SCO. Toutefois, les responsables angevins ont prolongé les contrats de Farid El Melali (23 ans), Thomas Mangani (33 ans), Abdoulaye Bamba (30 ans) et Rayan Aït-Nouri (19 ans).