PSG Mercato : La piste Dodô rapidement refroidie !

En quête d’un nouveau latéral gauche pour remplacer Thomas Meunier, le PSG songerait à recruter le Brésilien Dodô du Shakhtar Donetsk. Cette information vient d’être démentie.

Le PSG pas du tout intéressé par Dodô ?

Après le départ de Thomas Meunier au Borussia Dortmund, le PSG s’active en coulisse pour renforcer son couloir droit. Plusieurs pistes ont été activées par la direction parisienne et l’une d’entre elles mènerait à Dodô, le latéral droit du Shakhtar Donetsk. Le Bayern Munich serait également sur ses traces. Ces rumeurs ne laissent pas indifférent le principal concerné. Dans une interview accordée à GloboEsporte et ESPN, Dodô s’est dit « flatté » par l’intérêt de ces « deux géants d'Europe ». Mais le joueur de 21 ans peut rapidement faire une croix sur ces deux pistes. Après le Bayern Munich, c’est autour du Paris SG de démentir un quelconque intérêt pour Dôdo. Selon les informations du journal Le Parisien, le club de la capitale n’est pas intéressé par les services du latéral droit brésilien et ne compte pas le signer.

D’autres pistes dans le viseur du Paris Saint-Germain ?

Le Brésilien ne répondrait donc pas aux critères du joueur recherché par les dirigeants du PSG. Les Parisiens seraient présentement déjà axés sur d'autres pistes défensives pour épauler Colin Dagba. Les noms de Mattia De Sciglio (Juventus), Hamari Traoré (du Stade Rennais) ou encore Achraf Hakimi (Borussia Dortmund) sont évoqués dans le viseur du PSG.