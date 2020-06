RC Lens Mercato : Du nouveau pour Matusiwa et Kakuta

Le RC Lens vise deux belles affaires pour ce mercato estival. Les Sang et Or ont fait des offres pour Azor Matusiwa et Gaël Kakuta, deux dossiers chauds qui pourraient permettre au club de faire un bon démarrage en Ligue 1 en cas d’aboutissement.

Les Sang et Or avec Matusiwa et Kakuta ?

Les dirigeants Sang et Or continuent de travailler à l’arrivée de nouveaux joueurs sous leurs couleurs, toujours dans le but de permettre à Franck Haise et son staff d’atteindre l’objectif de maintenir le club la Ligue 1. Sauf que le mercato du RC Lens en cours laisse penser qu’une place dans les 10 premiers du championnat est le vrai objectif de la direction. Le club s’est positionné pour Azor Matusiwa, le milieu offensif néerlandais de 22 ans qui compte 24 matchs à son compteur avec le FC Groningue. Une proposition a été faite pour son transfert et celle-ci serait de 3 millions d’euros. Selon Manu Lonjon, la direction du Racing Club de Lens a déjà prévenu le club du joueur que cette proposition est la dernière. Elle est donc à prendre ou à laisser. Et cette offre semble généreuse puisque Transfermarkt estime le joueur à seulement 1 million d’euros, 900k€ plus précisément.

Le RC Lens a un accord avec Kakuta, pas avec Amiens, mais…

L’autre piste du début de mercato du RC Lens, Gaël Kakuta est toujours d’actualité. Le club a fait une proposition de 2,8 millions d’euros pour recruter l’international congolais. Cette proposition ne convient pas à Amiens qui continue de demander 5 millions d’euros pour le transfert de son joueur. La direction du RC Lens, selon le même journaliste, dans son Live Twitch, a trouvé un accord avec Gaël Kakuta sur son traitement salarial et la durée du contrat qui devrait être de 3 saisons. Mais le milieu offensif courtisé par d’autres clubs est jusqu’ici retenu par son club. Amins SC, pas du tout prêt à réduire ses exigences, souhaiterait qu’un club étranger s’invite dans les tractations pour le transfert de Kakuta. Le RCL est en tout cas sur ces deux pistes pour blinder son milieu de terrain.