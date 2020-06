Chelsea Mercato : Pedro et Willian finalement prolongés

Tous deux en fin de contrat le 30 juin, Pedro Rodriguez et Willian continuent encore un peu avec Chelsea. Les deux attaquants ont donné leur accord pour finir cette saison rallongée par le coronavirus à Stamford Bridge.

Pedro Rodriguez et Willian prolongent avec Chelsea

Frank Lampard peut avoir l’esprit tranquille. Le coach des Blues pourra compter sur Pedro Rodriguez et Willian jusqu’à la fin de la saison. Le club a annoncé la prolongation des contrats de l’Espagnol et du Brésilien sur son site officiel. Les contrats des deux attaquants arrivaient à leur terme le 30 juin. Mais avec le retard que les compétitions accusent à cause de la crise sanitaire actuelle, la saison pourrait aller jusqu’en août. Chelsea, qui a signé son retour à la compétition dimanche (victoire 2-1 contre Aston Villa), reste engagé sur trois fronts. Frank Lampard et ses hommes ont encore 8 matches de Premier League à disputer, les quarts de finale de la Coupe et un huitième de finale retour de Ligue des Champions.

Direction Rome pour Pedro, quid de Willian ?

Raison pour laquelle le coach des Blues veut compter sur toutes ses forces vives. S’agissant de Pedro et Willian, ils vont donc quitter Chelsea une fois qu’ils auront terminé la saison avec les Blues. Le champion du monde espagnol ne réalise pas un dernier exercice de haute facture. L’ailier de 32 ans n’a joué que 18 rencontres pour deux buts inscrits. Après Barcelone et Londres, l’ancien de La Masia pourrait poser ses valises à Rome. The Athlentic révélait récemment que Pedro avait passé un accord avec l’AS Roma. Un contrat de deux ans l’attendrait du côté de la Louve. Quant à son coéquipier brésilien, il réalise une saison plus régulière avec 7 buts et 6 passes décisives en 38 matches. Mais le flou entoure encore son avenir après Chelsea.