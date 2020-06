OL Mercato : Du monde au portillon pour Orel Mangala

En quête d’un renfort au milieu, l’OL et deux autres clubs de Ligue 1 visent la même cible, à savoir Orel Mangala, joueur du VfB Stuttgart (D2 allemande). Très prometteur, le jeune Belge attire également d’autres écuries étrangères.

Orel Mangala ciblé par l’OL

Cette saison, Orel Mangala s’est fait remarquer pour ses performances avec le VfB Stuttgart (31 matches, 24 titularisations, 1 but et 2 passes décisives). Selon Stuttgarter Nachrichten, pour les recruteurs de l’OL qui le pistent de longue date, le moment serait venu de signer le joueur de 22 ans. Pour y parvenir, Juninho devrait toutefois vaincre la concurrence de l’OM, également désireux de signer l’international belge pour compenser le départ de Kevin Strootman, et de l’OGC Nice, particulièrement actif en ce début de mercato estival. Le prix de la pépite est estimé à 11 millions d'euros selon Transfermarkt.

Un joueur comparable à Tanguy Ndombele

Pratiquement inconnu du grand public français, Orel Mangala attire pourtant ces 3 gros calibres de Ligue 1. Mais Matthias Rudolph, journaliste de Fussball Transfers, n’est pas surpris. Selon les confidences du confrère allemand à Foot Mercato, le jeune Belge « a vraiment de grandes qualités. Il ne perd pas de balles, en récupère beaucoup, il est physiquement fort, un peu comme Ndombele ». Il est également un joueur très polyvalent, capable d’évoluer à tous les postes du milieu (sentinelle, relayeur droit ou gauche) ou même sur les ailes. Mais le tableau n’est pas totalement flatteur, car le prodige belge « fait aussi encore trop d'erreurs » et au cours de « certains matches, il est incroyable, et parfois vous ne le voyez pas ». Alors, Orel Mangala « doit se développer et à Stuttgart, c'est difficile », conclut Matthias Rudolph.

Trois clubs turcs également en lice

Si l’OL, l’OM et l’OGC Nice sont déjà en lice, le souhait du journaliste de voir Orel Mangala quitter le VfB Stuttgart malgré sa montée en Bundesliga quasiment assurée n’est pas tombé dans des oreilles de sourd du côté des recruteurs de 3 clubs de Turquie. Il s’agit de Besiktas, Galatasaray et Fenerbahçe, également aux trousses de la pépite de 22 ans. Il faudra débourser 11 millions d'euros au futur club de Bundesliga pour écourter son contrat, valable jusqu'en juin 2023. Tous ces clubs seront fixés la semaine prochaine, fin de 2. Bundesliga et moment prévu par le joueur et son agent pour discuter avec le VfB Stuttgart.