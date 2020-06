ASSE Mercato : Stade Brestois, date fixée pour Honorat

L’ ASSE semble avoir déjà bouclé le transfert de Franck Honoratau Stade Brestois. Le montant de la transaction et la durée du contrat de l’attaquant sont également connus.

ASSE : Le transfert de Honorat au Stade Brestois officialisé la semaine prochaine

Franck Honorat va quitter l’ASSE pour rejoindre le Stade Brestois dans quelques jours. Les deux clubs ont trouvé un accord selon les informations du journaliste Pierre-Yves Henry du Télégramme. Ce dernier assure que l’ailier de 23 ans « sera brestois la saison prochaine » et que son transfert « sera certainement officialisé la semaine prochaine ». En effet, le club Breton va démarrer sa préparation le lundi 29 juin, par les tests médicaux, suivi du début des entrainements sur le terrain, mardi. D’après le journaliste du quotidien régional, l’ASSE va toucher un montant « d’un peu plus de 4 M€, hors bonus, et avec un pourcentage à la revente », sur le transfert de Franck Honorat. Quant à ce dernier, il a paraphé un long bail de 5 saisons qui le lie à Brest jusqu’à 2025, toujours d’après la source.

Franck Honorat part de l'ASSE après une saison tronquée

Le polyvalent attaquant a été recruté par l’ASSE à Clermont Foot, lors du mercato estival 2018, et été prêté au club auvergnat dans la foulée de son transfert pour une saison (2018-2019). Il a finalement rejoint l’AS Saint-Étienne l’été 2019. Franck Honorat n’est évidemment pas allé au bout de sa première saison sous le maillot des Verts à cause de la crise de Covid-19. Lors de l’exercice arrêté en mars 2020, le natif de Toulon a pris part à 12 matchs pour 9 titularisations en Ligue 1 et a offert 3 passes décisives.