AS Nancy Mercato : Suengchitthawon confirme pour Leicester

Comme annoncé, Thanawat Suengchitthawon va rejoindre Leicester. Le jeune milieu de terrain de l’AS Nancy l’a confirmé dans un entretien accordé à L’Est Républicain.

Thanawat Suengchitthawon annonce son départ de l’AS Nancy

Formé à l’AS Nancy, Thanawat Suengchitthawon va quitter l’écurie lorraine cet été. Le milieu offensif a annoncé son départ du club. Au micro de L’Est Républicain, le joueur de 20 ans confirme qu’il va s’engager avec Leicester. « Tout est calé maintenant. Il ne reste plus qu’à passer la visite médicale et à signer mon contrat. Je vais m’engager pour trois ans à Leicester. Je suis vraiment content », a-t-il lâché. Le milieu franco-thaïlandais précise qu’il va évoluer dans un premier temps avec l’équipe des U23 des Foxes. « Ce sera à moi de faire mes preuves et d’être bon pour avoir des chances de rejoindre l’équipe première », a poursuivi Thanawat Suengchitthawon.

Pourquoi Leicester pour Suengchitthawon ?

Dans sa sortie, le milieu offensif justifie son départ de l’ASNL. Capitaine de la réseve, il attendait une proposition pour la signature d’un contrat pro avec son club formateur. Mais le pensionnaire de Ligue 2 ne lui a proposé qu’un contrat amateur d’un an. Partir à Leicester, qui lui offrait un contrat pro, devenait donc une évidence pour Thanawat Suengchitthawon. « Ce qui m’a convaincu, c’est ce contrat pro de trois ans, ça montre que Leicester croit en moi pour l’avenir (…) J’ai senti que Nancy ne comptait plus trop sur moi du coup (…) Là, j’ai simplement refusé un contrat amateur d’un an », a expliqué le titi nancéen. Il s’agit du deuxième titi que l’AS Nancy va perdre cet été. L’ailier Gauthier Ott (18 ans) évoluera en Bundesliga la saison prochaine.