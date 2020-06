ASSE : Un député fan des Verts pousse pour 20 000 supporters

Il est prévu, pour l’instant, que l’ ASSE et le PSG s’affrontent devant 5 000 spectateurs lors de la finale de la Coupe de France. Mais un député, supporter de l’AS Saint-Étienne, a mené une marche pour 20 000 personnes dans le Stade de France.

ASSE - PSG : Stéphane Testé, « on peut aller jusqu’à 20 000 supporters »

Comme l’ensemble des supporters de l’ASSE réuni au sein de l’USS, le député Stéphane Testé estime qu’il faut plus de 5 000 spectateurs au Stade de France, lors de la finale de la Coupe de France contre le PSG. Il a pris une initiative dans ce sens, afin de pousser les autorités à aller au-delà des 5 000 personnes autorisées à ce jour pour la rencontre. Le parlementaire a écrit une lettre au Premier Ministre Édouard Philippe pour « l’alerter sur le fait que l’Ile-de-France est enfin passée en zone verte et qu’il est donc désormais possible d’augmenter la jauge de supporters pour la finale ». Interrogé exclusivement par But Football Club, l’élu estime qu’on, « peut aller au moins jusqu’à 20 000 supporters », soit le quart de la capacité du Stade de France. Pour ce faire, Stéphane Testé propose par exemple de disposer les supporters « tous les deux sièges ».

Stéphane Testé espère une réponse rapide à sa lettre

Questionné sur le retour de son courrier, le député supporter de l’ASSE a répondu au média qu’il « ne peut rien garantir au niveau du délai de traitement ». Cependant, « il espère avoir bien évidemment une réponse assez rapidement ». Il compte également sur le soutien du président de la FFF pour obtenir la présence de 20 000 supporters au moins. « Je sais que Noël Le Graet pousse aussi en ce sens. Il avait abordé cette question avec le Président Emmanuel Macron », a indiqué Stéphane Testé dans But Football Club. Pour rappel, la finale de la Coupe de France (ASSE - PSG) est prévue le vendredi 24 juillet 2020 à Saint-Denis.