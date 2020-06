Mercato PSG : Draxler ne fera aucun cadeau à ses dirigeants

Poussé vers la sortie, Julian Draxler n’a nullement l’intention de quitter le Paris Saint-Germain cet été. Selon les informations de Sport Bild, le milieu offensif allemand souhaite aller au bout de son contrat expirant en juin 2021 avec le PSG.

Le PSG prêt à se débarrasser de Julian Draxler cet été ?

Le flou persiste sur l’avenir de Julian Draxler au Paris Saint-Germain. Le milieu offensif joue très peu au PSG (7 titularisations en 11 rencontres de Ligue 1) cette saison et n'a plus que 12 mois de contrat. Cette situation suscite alors diverses spéculations sur son avenir. Pour la presse allemande, le PSG voudrait se débarrasser de lui dès cet été. Cette décision non officielle n’est pas passée inaperçue. Julian Draxler a déjà été proposé à l’Inter Milan sans succès. Le Hertha Berlin, qui le suit depuis près d’un an, serait venu aux nouvelles pour le recruter. Le Milan AC serait également sur ses traces. Mais le champion du monde 2014 aurait déjà pris une décision radicale concernant son avenir.

Julian Draxler veut aller au bout de son contrat avec le PSG

Le quotidien Sport Bild révèle en effet que Julian Draxler n’a absolument pas l’intention de quitter le Paris Saint-Germain où il perçoit environ 7 millions d’euros par an. Un salaire annuel que peu de clubs peuvent lui assurer. Son idée serait donc de terminer son contrat à Paris. Cette position ferme du joueur n’arrange pas vraiment le PSG puisque le club de la capitale table sur son départ pour faire de la place au sein de son effectif et récupérer quelques millions d’euros en vue de ses futures emplettes. Cette décision de Julian Draxler envoie également un signal négatif à ses éventuels prétendants.