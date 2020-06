OM Mercato : Thauvin, sa réponse au Milan AC et à l'AS Rome

Les difficultés économiques de l’OM auraient réveillé l’intérêt du Milan AC et de l’AS Rome pour Florian Thauvin pour ce mercato estival. L’entourage du joueur de l’Olympique de Marseille a dévoilé sa décision concernant son avenir proche.

Le Milan AC et l’AS Rome de nouveau sur Florian Thauvin

Le Milan AC et l’AS Rome voudraient se comporter en opportunistes dans le dossier Florian Thauvin. Longtemps aux trousses de l'ex-Lillois, ces 2 formations de Serie A souhaiteraient profiter de la chute vertigineuse de son prix (de 80 à 20 millions d’euros) pour le signer cet été. Mais lors de sa dernière sortie médiatique mardi sur Europe 1, Jacques-Henri Eyraud a assuré que l’ailier droit marseillais n’était pas à vendre lors de ce mercato estival. Une tendance confirmée par l’entourage du champion du monde.

Le milieu offensif fermé à un départ

Interrogé par Le Phocéen, un proche de l’ancien Magpie a déclaré que pour l’heure, « Florian n'a aucune raison de quitter l'OM ». Le joueur de 27 ans sait que « son intérêt, c'est de rester à Marseille où il a tout le monde avec lui, le public, le coach, il va jouer la Champions League… et il a des chances de disputer l'Euro avec les Bleus ». Mais réaliste, l’entourage de Florian Thauvin sait qu’ « on ne sait pas ce qui peut se passer » en temps de mercato. On ne peut pas exclure un départ du joueur de 27 ans, surtout s’il fait « quatre ou cinq grands matches pour éveiller l'intérêt d'un grand club… » en début de saison prochaine. Il n’empêche, les chances du Milan AC ou de l’AS Rome d’attirer Florian Thauvin sont très minces « à partir du moment où il va commencer la saison avec l'OM, jouer la Champions League et être libre à partir de janvier, on ne voit pas l'intérêt de partir ».