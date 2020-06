Bordeaux Mercato : Bientôt la fin pour François Kamano ?

François Kamano ne devrait pas aller au bout de son bail avec les Girondins de Bordeaux. Alors qu’il lui reste un an de contrat, l’attaquant guinéen pourrait quitter le club cet été. Il assure avoir des discussions avec d’autres formations.

François Kamano en contact avec d’autres clubs

François Kamano sort d’une saison pour le moins décevante avec Bordeaux. En 12 matches, l’attaquant guinéen n’a trouvé le chemin des filets qu’à une seule reprise. L’ailier de 24 ans est loin de son rendement de la saison 2018/2019. Un exercice durant lequel l’international guinéen (32 sélections/6 buts) avait inscrit 13 buts et distribué 4 passes décisives. Malgré cette baisse de régime, François Kamano suscite toujours l’intérêt de certains clubs. Au micro de Girondins4Ever, il a confirmé « des discussions et des sollicitations » d’autres écuries. Mais pour le moment, l’ancien bastiais ne veut pas se polluer l’esprit avec les questions autour de son avenir. « Je suis sous contrat avec Bordeaux jusqu’en 2021 et donc je reste Bordelais. Je ne peux pas m’exprimer pour le moment. Mais on verra comment les choses vont évoluer », a déclaré le Guinéen.

Kamano sur le départ chez les Girondins ?

Arrivé aux Girondins de Bordeaux en 2016, l’aventure bordelaise pourrait prendre fin pour François Kamano cet été. Le club au scapulaire était déjà proche de le vendre l'hiver dernier. Le FK Krasnodar et une autre formation en MLS étaient intéressés par le joueur mais celui-ci avait refusé de s’exiler, préférant rester dans un top championnat européen. Cette fois, les Girondins ne devraient pas laisser le choix à l’ailier guinéen. Surtout que Bordeaux doit vendre pour renflouer ses caisses. Une vente de Kamano pourrait rapporter 8 millions d’euros selon Transfermarkt. Les Marine et Blanc avaient déboursé 2,5 millions d’euros pour s’attacher ses services il y a quatre ans.