OGC Nice Mercato : le FC Séville insiste pour Wylan Cyprien

Milieu de terrain de l’OGC Nice, Wylan Cyprien est annoncé avec insistance dans le viseur du FC Séville. Un intérêt sévillan qui n’a pas diminué selon les informations de la presse espagnole.

Le FC Séville ne lâche rien pour Wylan Cyprien

Wylan Cyprien sort d’une bonne saison avec l’OGC Nice. Le milieu de terrain a disputé 20 matchs de Ligue 1 pour 7 buts et 3 passes décisives. Alors que son contrat prend fin en juin 2021, le joueur de 25 ans ne serait pas contre un départ. Le club niçois a une dernière occasion de récupérer de l'argent sur son transfert au risque de voir le milieu de terrain partir gratuitement à l’issue de la saison prochaine. Et selon les informations du média Estadio Deportivo, le FC Séville serait prêt à l’accueillir en cas de départ de Nice. Il faut dire que l’intérêt du FC Séville pour Wylan Cyprien n’est pas nouveau. La formation espagnole le suit depuis de longues dates et voudrait profiter du mercato estival pour l’attirer dans ses rangs.

D'autres cibles de Ligue 1 dans le viseur de Séville

Wylan Cyprien correspondrait donc au profil recherché par le club andalou pour remplacer Ever Banega. Mais la source indique également que les dirigeants andalous explorent deux autres pistes en Ligue 1. Il s'agit de Maxime Lopez de l'Olympique de Marseille et de Benjamin Bourigeaud du Stade Rennais. Des noms connus en France qui pourraient rebondir en Liga la saison prochaine.