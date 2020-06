RC Lens Mercato : Réaction de Simon Banza sur sa signature

Le RC Lens a offert une prolongation de contrat à Simon Banza, le mardi 23 juin. Il a signé pour une saison supplémentaire jusqu’en juin 2023. Le jeune attaquant a livré ses impressions sur son nouveau bail.

RC Lens : Simon Banza se réjouit de prolonger son avenir au Racing Club

Le RC Lens a officialisé la signature d’un nouveau contrat avec Simon Banza. Initialement lié au Racing Club jusqu’en 2022, ce dernier a évidemment rempilé jusqu’à fin juin 2023. Il se réjouit de poursuivre son aventure avec son club formateur. Il a exprimé sa grande joie sur les réseaux sociaux dans un message plus que symbolique. « (Signature le, NDLR) 23 juin, jusqu’en 2023, numéro 23, 23 ans… Thanks God », a écrit Simon Banza, sur son compte Twitter officiel. Il a affirmé ensuite qu’il est « content et fier de prolonger dans son club formateur, en Ligue 1 ».

Simon Banza récompensé pour ses performances

Simon Banza a fait sa formation à La Gaillette entre 2012 et 2015, avant son grand saut au sein de l’équipe professionnelle du RC Lens, alors en Ligue 2. Rappelons que les Sang et Or sont promus en Ligue 1, suite à la saison 2019-2020 arrêtée en mars, en raison de la Covid-19. Mieux, l’attaquant natif de Creil a contribué au retour des Artésiens dans l’élite. Il a inscrit 7 buts et délivré 4 passes décisives en championnat, en 24 apparitions. C’est d’ailleurs grâce à ses performances que Simon Banza a été récompensé par la prolongation de son contrat.