Barça : Arbitrage, Messi protégé selon la presse madrilène

Lionel Messi méritait-il un carton lors du match entre le Barça et l’Athletic Bilbao (1-0) mardi soir à l’occasion de la 31e journée de Liga ? La presse proche du Real Madrid est convaincue que le capitaine barcelonais a été favorisé par l’arbitre.

Lionel Messi pas sanctionné après son accrochage avec Yeray Álvarez

Lionel Messi a essuyé ses crampons sur la cheville gauche de Yeray Álvarez à la 68e minute du match entre le Barça et l’Athletic Bilbao (1-0). Le génie argentin s’est immédiatement excusé auprès du joueur basque pendant que ce dernier se tordait de douleur par terre. Mais l’arbitre Jesús Gil Manzano n’a pas sorti de carton contre le capitaine des Blaugranas qui ont finalement remporté la rencontre grâce à un but d’Ivan Rakitic. Une victoire importante qui permet au Catalans de reprendre la tête de la Liga, en attendant le déplacement du Real Madrid sur la pelouse de Majorque, ce soir à 20H GMT.

La presse madrilène dénonce des faveurs arbitrales pour l’Argentin

Pas de carton pour Lionel Messi malgré sa grosse faute sur Yeray Álvarez. Il n’en fallait pas plus aux fans et aux journalistes madrilènes pour se venger des critiques catalanes sur l’arbitrage lors du match entre la Real Sociedad et le Real Madrid (1-2), samedi dernier. La presse proche du Real Madrid et certains commentateurs se sont alors déchaînés. « Messi entre avec le fer à repasser pour disputer le ballon », a rappelé Iturralde González dans AS avant d’estimer que la faute était dangereuse et valait « au moins un carton jaune, sinon un carton rouge ».