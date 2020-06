Tottenham : Harry Kane proche de battre Sergio Agüero

Buteur lors de la réception de West Ham hier, Harry Kane a fêté de belle manière son 200e match en Premier League. Il était également tout proche d'un record.

Seul Sergio Agüero fait mieux qu'Harry Kane

Lancé en profondeur par Heung-Min Son à la 83e minute, Harry Kane a inscrit le deuxième but de Tottenham face à West Ham hier soir, scellant le sort du match (2-0). Auteur d'une prestation très difficile jusque là, il a conclu de bien belle manière son 200e match de Premier League. Ce but, son premier de l'année 2020, représente le 137e du numéro 10 des Spurs dans l'élite, seul Sergio Agüero a atteint la barre des 200 matchs dans le championnat anglais avec un nombre de buts plus élevé : 138 ! Harry Kane devance ainsi Thierry Henry (131 buts), Michael Owen (110 buts) et Robbie Fowler (109 buts).

Quelques minutes plus tôt, suite à un corner de Giovanni Lo Celso, Tomas Soucek avait trompé son propre gardien, permettant à Tottenham d'ouvrir le score. En fin de première période, Heung-Min Son s'était vu refuser un but pour une très légère position de hors-jeu. Les Spurs recollent ainsi au quintuor de tête et mettent la pression sur Manchester United et Wolverhampton.

Les notes de Tottenham

Lloris 6 - Aurier 6, Sanchez 6, Dier 7, Davies 5 - Sissoko 6, Lo Celso 7 - Lucas 4 (puis Bergwijn 70'), Alli 4 (puis Lamela 59'), Son 6 (puis Winks 86') - Kane 6.