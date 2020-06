OL Mercato : Aulas réunit les moyens pour passer à l’attaque

Le président de l' OL, Jean-Michel Aulas, en préparation de la saison prochaine, va donner les moyens à Juninho pour lui permettre de boucler quelques transferts ce mercato estival.

L'OL a demandé un Prêt Garanti par l’État de 92,6 M€

En attendant l’ouverture du marché européen des transferts, l’OL réunit les fonds nécessaires pour son recrutement de l'été. En effet, le club de Jean-Michel Aulas, à l’image des clubs professionnels en France, a été financièrement touché du fait de l’arrêt des championnats à la mi-mars 2020. Le dirigeant de l’Olympique Lyonnais avait évoqué « une catastrophe économique » estimée entre 700 et 900 M€ pour la Ligue 1 et la Ligue 2. Et pour remettre les finances de l’OL à flot en vue du mercato d’été et de la nouvelle saison, Jean-Michel Aulas a emprunté de l’argent. Dans un communiqué officiel, le club rhodanien déclare qu’il a « obtenu un pré-accord de ses prêteurs bancaires et obligataires, pour la mise en place et la souscription d’un PGE (Prêt Garanti par l’État) de 92,6 M€ ». À cette demande lyonnaise, s’ajouteront 12,9 M€ de la part la Ligue de Football Professionnel (LFP). Ce dernier montant représente l’aide exceptionnelle de la LFP, pour compenser les droits télé non reversés par les diffuseurs Canal+ et beIN Sports, suite à l’arrêt brutal de la saison 2019-2020.

L'OL se prépare activement pour attaquer le marché estival

Selon les explications de Jean-Michel Aulas, « ces financements viennent renforcer la trésorerie disponible du Groupe et vont permettre à OL Groupe d’avoir la flexibilité nécessaire pour envisager, avec sérénité, l’avenir et les développements futurs ». Concernant le mercato d’été, l’Olympique Lyonnais a pour l'instant recruté Karl Toko-Ekambi. En effet, les Gones ont levé l’option d’achat de 11,5 M€ qui accompagnait le prêt de l'attaquant camerounais de Villarreal. Le club de la capitale des Gaules est sur plusieurs dossiers, dont celui de Mamadou Sakho de Crystal Palace.