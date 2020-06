Arsenal Mercato : David Luiz, Ceballos...situations clarifiées

Prolongation de contrat, extension de prêt, transfert définitif... Arsenal, 10e de Premier League, a officialisé 4 évolutions majeures de son mercato.

David Luiz prolonge à Arsenal jusqu'en 2021

Alors qu'il arrivait en fin de contrat, David Luiz prolonge d'un an, soit jusqu'en 2021, à Arsenal. Pourtant critiqué en raison de ses performances, notamment la dernière en date contre Manchester City, l'ancien joueur de Chelsea et du PSG sera bien Gunner la saison prochaine. "David est vraiment un joueur important pour nous : son jeu de passe, sa communication avec l'équipe sur le terrain et en dehors. Il aide tout le monde", a déclaré le directeur technique, Edu.

Pablo Mari et Cedric Soares restent, extension pour Ceballos

Outre la prolongation de David Luiz, Arsenal a confirmé l'extension du prêt de Dani Ceballos jusqu'à la fin de la saison, le milieu de terrain espagnol appartenant au Real Madrid. De surcroît, le club va lever les options d'achat de deux joueurs prêtés et actuellement blessés, celle de Pablo Mari, défenseur central de Flamengo, et celle de Cédric Soares, latéral droit de Southampton. "Je suis vraiment heureux que nous ayons ces joueurs dans notre effectif à l'avenir. Ils font partie du projet technique à long terme que Mikel Arteta et moi avons développé", a confié Edu.