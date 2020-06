Bayern Mercato : Thiago Alcantara finalement vers Liverpool

Annoncé un temps vers un retour au FC Barcelone, Thiago Alcantara devrait quitter le Bayern Munich cet été. Le milieu de terrain espagnol pourrait prendre la direction de Liverpool, où Jürgen Klopp souhaiterait l’attirer.

Thiago Alcantara au Bayern, la belle histoire touche à sa fin

Sous contrat jusqu’en juin 2021, Thiago Alcantara semblait bien parti pour plonger son bail avec le Bayern Munich. Mais la tendance s’est inversée ces derniers jours. Sport Bild révèle en effet que le milieu de terrain aurait refusé de signer un nouveau contrat avec le club munichois. À 29 ans, Thiago Alcantara a tout gagné avec le Bayern Munich. En sept saisons passées en Bavière, l’international espagnol a soulevé une dizaine de trophées, dont une Ligue des Champions et 7 titres de Champion d’Allemagne. Du coup, le milieu de terrain a l’impression d’être arrivé à la fin d’un cycle et voudrait quitter le Bayern Munich afin de relever un nouveau défi sous d’autres cieux.

Liverpool en pole position pour Thiago Alcantara ?

Si son envie de départ se confirme, où irait-il ? Un intérêt de la Juventus était évoqué ces derniers jours. Le FC Barcelone voudrait également récupérer son ancien joueur à moindre coût. Mais le média allemand indique que Liverpool a pris une sérieuse avance sur ses concurrents. Le club britannique aurait déjà entamé des discussions avec le clan Alcantara en vue de son transfert en Premier League. Sport Bild assure que Jürgen Klopp apprécie le profil de l’ancien Barcelonais et voudrait l’avoir sous ses ordres à Anfield. Cependant, le Bayern Munich n’a reçu aucune offre pour son joueur et souhaite conserver son milieu de terrain le plus longtemps possible.