OL Mercato : Bruno Guimaraes dévoile sa future destination

Recruté en janvier par Juninho, Bruno Guimaraes a donné satisfaction pour ses quelques apparitions sous le maillot lyonnais. Conscient de son potentiel, le jeune milieu de terrain brésilien se voit quitter Lyon pour accomplir ses rêves.

Bruno Guimaraes évoque un départ de l’OL

Avec seulement 5 matches sous le maillot de l’OL, Bruno Guimaraes est le nouveau chouchou du public lyonnais. Mais l’idylle entre les supporters des Gones et le milieu de terrain de 22 ans ne devrait pas faire long feu. Le jeune compatriote de Juninho rêve d’évoluer dans des championnats plus compétitifs que la Ligue 1. « J’ai toujours dit à mes agents que je rêve de jouer en Angleterre, c’est le meilleur championnat du monde, tous les matches sont serrés (…) J'ai la nationalité espagnole et j’aime aussi la Liga et le football espagnol. Ce sont deux championnats dans lesquels j'aimerais évoluer », a confié le crack auriverde dans une interview à Fox Sports.

A quand un départ de Guimaraes ?

S’il rêve de jouer en Liga, Bruno Guimaraes pourrait le faire sous le maillot du FC Barcelone. Quelques semaines après l’éclosion du protégé de Juninho, un intérêt du Barça a été évoqué par la presse ibérique. Mais le capitaine de la sélection olympique du Brésil veut prendre son temps avant de quitter les Gones. S’il est intéressé par la Premier League et la Liga, Bruno Guimaraes veut d’abord s’imposer à l’OL. Il rappelle d’ailleurs qu’il a un « long contrat » avec le club rhodanien. L’ancien de l’Athlético Paranaense est en effet lié à Lyon jusqu’en 2024. « Je viens juste d’arriver ici à Lyon. Quand il n’y a rien de concret, on travaille avec ce qu’on a. On verra ce qui se passe, j’ai un contrat long ici à Lyon, je suis bien. J’ai d’autres projets c’est sûr, mais j’ai le temps », a poursuivi le Brésilien.