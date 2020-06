Bordeaux : Planus sans pitié pour la direction des Girondins

Marc Planus, légendaire défenseur de Bordeaux, a pointé un doigt accusateur sur les dirigeants actuels des Girondins, dans Sud-Ouest.

Girondins de Bordeaux : Marc Planus peste contre King Street

Si Bordeaux ne va pas bien en ce moment, c’est la faute aux nouveaux investisseurs qui ont repris le club en main. C’est ce qu’a confié Marc Planus au quotidien régional. Estomaqué par les difficultés financières et les mauvais résultats sportifs des Girondins, il avoue qu’il « ne reconnaît plus son club ». L’ancien défenseur a ensuite lâché un constat alarmant sur le club au scapulaire. D’après lui, « l’image des Girondins a été détruite et bafouée ». « Le club ne représente plus rien pour les Bordelais, c’est ça le drame », a-t-il ajouté, désemparé. Marc Planus est même allé plus loin, en chargeant ouvertement les propriétaires de Bordeaux, précisément King Street. « Vous avez acheté un club avec son héritage, vous n’avez pas le droit de le dilapider », a-t-il lancé.

Le Château du Haillan assimilé à une banque où les employés sont apeurés

Parlant du siège des Girondins, l’ancien arrière estime que le Château du Haillan ressemble désormais à « une banque » où « les gens ont peur ». Né à Bordeaux, Marc Planus n’a connu que les Girondins. Il y a fait sa formation entre 1989 et 2001, puis a intégré l’équipe professionnelle de 2001 jusqu’à sa retraite en 2015, soit 26 années consécutives passées chez les Marine et Blanc. Notons que Bordeaux a fini à la 12e place de Ligue 1 la saison dernière et ses finances sont toujours dans le rouge, avec un déficit de plus de 25 M€, au titre de l'exercice 2018-2019.