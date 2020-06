PSG Mercato : Le Messi japonais du Real dans le viseur

Prêté à Majorque par le Real Madrid, Takefusa Kubo attise la convoitise de plusieurs clubs européens, dont le PSG. Selon les informations du journal AS, le club parisien serait déjà venu aux nouvelles en vue de recruter la pépite japonaise.

Real Madrid : Takefusa Kubo dans le viseur du PSG ?

Actuellement prêté à Majorque, Takefusa Kubo est considéré comme l’une des promesses du football japonais. Durant l’été dernier, plusieurs cadors européens se sont livrés bataille pour arracher sa signature. Finalement, c’est le Real Madrid qui a su convaincre le jeune joueur. Takefusa Kubo a fait le choix de rejoindre le club madrilène avant d’être prêté à Majorque cette saison. Mais le PSG n’aurait pas tiré un trait sur cette piste offensive. Devancé par le Real Madrid lors du dernier mercato estival, le club parisien serait revenu à la charge pour le jeune milieu offensif. Le journal AS révèle en effet que « le Messi japonais » intéresse toujours le Paris Saint-Germain. Le club de la capitale se serait déjà renseigné sur le joueur de 19 ans en vue de son transfert cet été, mais le PSG n’est pas le seul club sur le dossier.

Ça se bouscule pour le Messi japonais

Le quotidien indique en effet que pas moins de « 30 clubs » sont intéressés par Takefusa Kubo. La Lazio, l'AC Milan, mais aussi l’Ajax Amsterdam serait sur ses traces. Les clubs de Liga, dont le Betis Séville ou encore la Real Sociedad, voudraient également s’attacher les services du jeune madrilène. Reste à connaître la position de la Maison-Blanche. Le Real Madrid a déjà atteint son quota de trois joueurs extracommunautaires avec Vinicius Jr, Rodrygo Goes et Eder Militao et ne peut pas pour le moment faire de place à Takefusa Kubo. Le club espagnol pourrait être contraint de lui trouver un nouveau club en prêt la saison prochaine. Autant de raisons qui font de ce dossier l'un des plus chauds chez les jeunes joueurs madrilènes.