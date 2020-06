OL : Tino Kadewere admire son capitaine Memphis Depay

Recruté cet hiver au Havre, Tino Kadewere n'a intégré que cet été l'entraînement de l'OL. Il peut déjà compter sur le capitaine, Memphis Depay, qui l'a déjà pris sous son aile.

Memphis Depay, un modèle pour Tino Kadewere

Pour le Daily News, Tino Kadewere, le buteur zimbabwéen, a fixé ses objectifs avec l'Olympique Lyonnais, club qui a payé 12 M€ au Havre pour lui arracher son buteur (26 buts en 50 matchs en Normandie, dont 20 cette saison). "Jouer en Ligue des Champions, cela a toujours été un rêve. Et si ça se produit bientôt, ce serait un énorme coup de pouce pour ma carrière.[...] Mes objectifs sont de m'habituer à ce nouveau climat, de m'adapter à l'équipe, et de faire de mon mieux chaque match", a déclaré le meilleur buteur de Ligue 2, pour qui ce titre "a été un immense honneur".

A l'OL comme chez lui

À propos d'adaptation, Tino Kadewere peut compter sur son capitaine, Memphis Depay, pour l'intégrer au mieux dans le collectif lyonnais. "Memphis Depay est un très bon leader et c'est une très bonne chose que nous soyons assis à côté dans le vestiaire. J'apprends beaucoup de lui. Il m'a demandé comment ma carrière s'est déroulée jusqu'à présent et me pousse à travailler plus dur. Tout le monde me fait sentir chez moi, c'est important, cela me donne confiance", s'est réjouie la nouvelle recrue de l'OL, qui a signé un contrat jusqu'en 2024.